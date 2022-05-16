Обломок вражеского снаряда попал 13-летней Софийке в голову. Об этом рассказал бывший уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

Важно Украина не уступит Крым и Донбасс ради прекращения огня, – Кулеба

Как ребенок попал под обстрел

Утром 5 марта Софийка с мамой заклеивала окна, чтобы уберечь себя и дом от ударной волны. Российские оккупанты сбросили бомбы на их деревню. Последнее, что девочка услышала был свист ракеты и мамино "Убегай!". Затем осколок попал Соне в голову.

Кулеба отметил, что девочку чудом удалось спасти команде Владимира Жолнира и Павла Плавского из Охматдета. С помощью современной техники врачи смогли достать этот обломок из головы. Все 4 недели в Софии почти не двигались правые руки и нога, поэтому в дальнейшем она должна посещать реабилитолога.

Он также добавил, что мама с дочерью и сыном будут проживать сейчас в его доме, где смогут прийти в себя и восстановиться.

Сколько детей пострадали от войны

С начала полномасштабной войны, которую начала Россия против Украины, пострадали не менее 647 детей . По состоянию на 15 мая 227 из них погибли, а 420 – пострадали. Заметим, что это приблизительные цифры. Подсчет усложняется на оккупированных территориях, поэтому на самом деле количество жертв может быть больше.

Больше всего пострадавших в Донецкой, Киевской, Харьковской и Черниговской областях. Кроме того, 1214 детей считают пропавшими без вести.

Трагические случаи с детьми во время войны

В больнице Днепра недавно скончался 11-летний мальчик из Золотого в Харьковской области. Из-за обстрелов России он находился в крайне тяжелом состоянии.

12 мая на Херсонщине от обстрелов российских захватчиков травмировались 2 детей . Россияне обстреляли деревню Добрянка в Бериславском районе. Ранили 9-летнего мальчика.

В Днепропетровской области мальчик обнаружил боеприпас от кассетного снаряда. Он принес его домой, и взрывчатка сдетонировала. К сожалению, ребенок погиб.

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