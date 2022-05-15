Россия убивает украинских детей

Не изменилось и количество раненых – 420. Данные о числе пострадавших детей в войне по состоянию на утро 15 мая сообщили в Офисе генпрокурора.

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Более 647 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. Официальное число детей-жертв не изменилось – 227, как и данные по раненым – 420,

– говорится в сообщении.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в следующих областях:

Донецкой – 139

139 Киевской – 116

116 Харьковской – 99

99 Черниговской – 68

68 Херсонской – 48

48 Луганской – 45

45 Николаевской – 44

44 Запорожский – 28

28 Сумской – 17

17 Житомирской – 15

15 Киев – 16

Кроме того, в Офисе генпрокурора отметили, что из-за бомбардировок и обстрелов российскими оккупантами украинских городов и сел повреждено 1 748 учебных заведений. При этом 144 из них разрушены до основания.

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