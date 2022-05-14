С 24 февраля по 14 мая 2022 года в Украине из-за нападения России уже пропали без вести более 1200 детей. Такую печальную статистику привела уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук.

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По данным координационного штаба по вопросам защиты прав детей в условиях военного времени, за время войны поступило 1112 обращений о безвестном исчезновении 1214 детей,

– сказала она.

По словам Герасимчук, в розыске на сегодняшний день остаются 90 украинских детей.

Обратите внимание! По данным на утро, 14 мая, в Украине с момента широкомасштабного нападения России уже погибли 227 детей и более 420 получили ранения.

Что делать родителям, когда исчез ребенок

Есть правила, которые можно применять не только когда ребенок исчез, но и когда родители потеряли с ним контакт по определенным причинам. Уполномоченная советует:

если вы не знаете, где ваш ребенок, прежде всего, обратитесь в Нацполицию;

только после этого помогайте правоохранителям собственным розыском.

"Возможно, именно в этот момент ребенок находится на территории Украины и его планируют вывезти. Поэтому очень важно в первую очередь обратиться в полицию", – пояснила уполномоченная.

Россияне убивают украинских детей

В Украине за время войны зафиксировали немало случаев, когда невинные дети умирают из-за обстрелов российских захватчиков. Женщина, выбравшаяся из блокадного Мариуполя, рассказала жуткую историю. Ее дом россияне беспощадно расстреливали со всех сторон. А от разрыва "Града" там погиб полуторагодовалый малыш.

Еще один трагический случай произошел в больнице Днепра. Там ушел из жизни 11-летний мальчик из Золотого в Харьковской области. Из-за обстрелов России он находился в крайне тяжелом состоянии.

Еще 12 мая на Херсонщине от обстрелов российских захватчиков травмировались 2 детей. Русские тогда обстреляли село Добрянка в Бериславском районе. В результате этого ранения получил 9-летний мальчик. Также расстреляли эвакуационную колонну, где пострадал 10-летний ребенок, сидевший в одном из автомобилей.

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