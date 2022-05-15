Росія вбиває українських дітей

Не зазнала змін і кількість поранених – 420. Дані про число постраждалих дітей у війні станом на ранок 15 травня повідомили в Офісі генпрокурора.

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Більше ніж 647 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Офіційне число дітей-жертв не змінилося – 227, як і дані щодо поранених – 420,
– йдеться у повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей в наступних областях:

  • Донецькій – 139
  • Київській – 116
  • Харківській – 99
  • Чернігівській – 68
  • Херсонській – 48
  • Луганській – 45
  • Миколаївській – 44
  • Запорізькій – 28
  • Сумській – 17
  • Житомирській – 15
  • Київ – 16

Крім того, в Офісі генпрокурора зауважили, що через бомбардування та обстріли російськими окупантами українських міст та сіл пошкоджено 1 748 закладів освіти. При цьому 144 з них зруйновано вщент.

Понад 1200 українських дітей зникли безвісти

З 24 лютого до 14 травня 2022 року в Україні через напад Росії вже зникли безвісти понад 1 200 дітей. За даними координаційного штабу з питань захисту прав дітей в умовах воєнного часу, за час війни надійшли 1 112 звернень про безвісне зникнення 1 214 дітей.

За словами уповноваженої президента з прав дитини Дар'я Герасимчук, у розшуку на сьогодні залишаються 90 українських дітей.

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