Росія вбиває українських дітей
Не зазнала змін і кількість поранених – 420. Дані про число постраждалих дітей у війні станом на ранок 15 травня повідомили в Офісі генпрокурора.
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Більше ніж 647 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Офіційне число дітей-жертв не змінилося – 227, як і дані щодо поранених – 420,
– йдеться у повідомленні.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей в наступних областях:
- Донецькій – 139
- Київській – 116
- Харківській – 99
- Чернігівській – 68
- Херсонській – 48
- Луганській – 45
- Миколаївській – 44
- Запорізькій – 28
- Сумській – 17
- Житомирській – 15
- Київ – 16
Крім того, в Офісі генпрокурора зауважили, що через бомбардування та обстріли російськими окупантами українських міст та сіл пошкоджено 1 748 закладів освіти. При цьому 144 з них зруйновано вщент.
Понад 1200 українських дітей зникли безвісти
З 24 лютого до 14 травня 2022 року в Україні через напад Росії вже зникли безвісти понад 1 200 дітей. За даними координаційного штабу з питань захисту прав дітей в умовах воєнного часу, за час війни надійшли 1 112 звернень про безвісне зникнення 1 214 дітей.
За словами уповноваженої президента з прав дитини Дар'я Герасимчук, у розшуку на сьогодні залишаються 90 українських дітей.
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