В селе Андреевка, недалеко от Макарова, тракторист в поле проводил полевые работы. Во время этого он попал на противотанковую мину, которую оставили российские оккупанты.

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К счастью, водитель остался жив и смог избежать серьезных травм в результате взрыва. Кроме того, была еще одна неразорвавшаяся мина, которую спасатели обнаружили из-под колеса поврежденной техники.

Полиция Киевщины еще раз предостерегает граждан, чтобы они избегали лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях. А в случае обнаружения подозрительных предметов сразу звонили по телефону на спецлинию "102".

Какая ситуация в Киевской области: последние новости

"Русский мир" оставил после себя немало последствий на деоккупированных территориях. Одними из таких являются разрушенные автомобильные дороги, поврежденное электроснабжение и т.д.

Пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины собрали все, чем россияне усеяли нашу землю и взорвали. Чтобы ни одна мина, снаряд или элементы ракет больше не представляли угрозы для людей, – сообщила ГСЧС.

Как сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк, продолжается активная работа по восстановлению региона после деоккупации. Наши героические саперы работают в невероятном режиме, разминировали уже 7 тысяч гектаров и обезвредили более 24 боеприпасов россиян. Общая площадь, которая может быть заминирована – 743 тысяч гектаров. В настоящее время ведется обеспечение возобновления автопередвижения между крупнейшими городами.

Укрзализныця возобновила сообщение в направлении Бородянки Киевской области. Из-за разрушения моста поезда туда не ездили в течение 2 месяцев.

Кирилл Тимошенко – заместитель руководителя Офиса Президента – рассказал, что в Бородянку прибывает много волонтерских групп. Они помогают специалистам из ГСЧС разбирать завалы. Как живет Бородянка – читайте здесь.

В Ирпене восстановили мост, разрушенный во время боев с российскими оккупантами. По нему уже отправился первый поезд.

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