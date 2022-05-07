Сообщение прекратилось в момент эвакуации 5 марта. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на расписание поездов на сайте Укрзализныци. Там указано, что с 7 мая уже будет курсировать пригородный поезд "Бородянка – Святошино".

К теме Как живет освобожденная Бородянка: фоторепортаж 24 канала

Как именно разрушили сообщение

В этот момент на поезд ждали тысячи жителей Ирпеня. Однако транспорт так и не приехал, поскольку произошел вражеский авианалет.

Россияне разбомбили сообщение, которое должно было спасти людей. О том, что начались восстановительные работы, стало известно уже 8 апреля.

Тогда руководитель Юго-Западной железной дороги Андрей Букин рассказал, что всего на такую работу нужно 3 месяца. Однако добавил, что все попытаются сделать в течение одного – до 8 мая.

Россия продолжает бить по железной дороге

3 мая Россия совершила массированную ракетную атаку украинских городов. Главными целями наведений были преимущественно объекты железнодорожной инфраструктуры.

Враг смог поразить объекты 6 областей:

Днепропетровской;

Кировоградской;

Львовской;

Винницкой;

Киевской;

Закарпатской.

Тогда наши защитники из Воздушных сил ВСУ сообщили, что ракеты летели по разным направлениям. К счастью, часть из них смогли сбить, однако попадание нанесли вред.

В частности, во Львове из-за удара были проблемы со светом сразу в нескольких районах. А местом, где были самые серьезные повреждения железной дороги, стало Каменское на Днепропетровщине. Там власти города даже констатировали, что неизвестно, сколько времени понадобится на восстановление.

Главным отличием от предыдущих атак стало то, что также обстрелы затронули Закарпатье. Однако остановки транспорта были непродолжительны и далеко не повсюду они случились. Там попали в подстанцию возле одного из вокзалов региона, поэтому возник пожар.

Повторилось все на следующий день

На следующий день это повторилось в несколько меньших масштабах, но тоже по всей стране. Но тогда уже одна ракета попала в центр Днепра. В Одесской области зафиксировали сразу 2 "прилета" за 4 мая.

Тогда в Укрзализныци сразу предупредили пассажиров о значительных задержках в расписании прибытия поездов. Всего опаздывали 20 рейсов, в некоторых из которых были задержки на 11 часов.

Заметьте – как выглядела Бородянка после деоккупации: смотрите видео