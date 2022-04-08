Об этом рассказал руководитель Юго-Западной железной дороги Андрей Букин.

Важно Шмыгаль объяснил, как государство будет помогать жителям освобожденных территорий

Мост хотят отстроить к 8 мая

Российские оккупанты разбомбили мост в Ирпень именно тогда, когда оттуда должны были эвакуировать людей. Сейчас продолжаются активные работы по его восстановлению.

Вот такие последствия "русского мира". С такой командой, как у нас, мы все восстановим. Главное, чтобы этой нечисти больше здесь не было,

– сказал господин Букин.

Что произошло с мостом в Ирпень: смотрите видео

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