Множество зданий не подлежат восстановлению – люди остались без жилья и имущества. О том, что происходило в Харькове в самые ожесточенные дни войны и как город выглядит сейчас – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал житель Северной Салтовки.

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"Куда сюда возвращаться и что здесь будет?"

Первые случаи разрушений в районе случились 25 февраля. Местный житель Владимир впервые с начала полномасштабного вторжения России посетил собственный дом, чтобы забрать вещи, которые уцелели. Мужчина рассказал, что окон нигде нет, рамы повылетали.

Это просто ужас. Это уже все. Я думаю, что этот дом никто уже восстанавливать не будет – везде дыры. Куда возвращаться и что здесь будет? Вокруг дома в таком же состоянии. Стал бездомным в 50 лет. Жить негде. Работал в Харькове. Работы также нет,

– отметил Владимир.

Северная Салтовка, Харьков / Фото Алины Туришин, 24 канал:

Важно Над людьми издевались, многих гражданских просто расстреляли, – защитник об обороне Харькова Будьте внимательны! Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и его окрестности. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал жителей города и района находиться в укрытиях и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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