Про це у звіті за 5 червня розповів голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. За його даними, внаслідок російських атак в низці населених пунктів спалахнули пожежі.

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Росіяни застосували фосфорні боєприпаси

На території Харківщини тривають запеклі бойові дії. На Харківському напрямку окупанти намагаються обстрілювати позиції наших захисників та втримати раніше захоплені території.

У районі Черкаських Тишків росіяни застосували фосфорні боєприпаси,

– розповідає Синєгубов.

Ситуація на Харківщині

Циркуни та Дергачі

За словами Синєгубова, внаслідок обстрілу села Циркуни в Харківському районі зруйновані житлові будинки та господарчі споруди. Деякі з них постраждали внаслідок пожеж. Також з важкої артилерії обстріляні Дергачі та навколишні села. На щастя, у цих населених пунктах постраждалих немає.

Чугуївський район

Минулої доби росіяни знову обстріляли населені пункти Чугуївського району. В місті Чугуїв поранення отримав 52-річний чоловік.

Відомо також про 2 поранених у селах Коробочкине та Чкаловське. Ще 2 осіб отримали поранення у семі міського типу Малинівка.

Ізюмський район та місто Ізюм

У районі Ізюму найгарячіше. Окупанти роблять спроби наступу у напрямках Довгеньке – Долина та Бражківка – Вірнопілля. Натомість наші Збройні Сили тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат.

Щодо втрат серед цивільного населення в Ізюмському районі, наразі відомо про літню жінку із міста Балаклія, яка отримала поранення. Даних щодо її стану наразі немає.

Скільки дітей загинуло на Харківщині

Олег Синєгубов зазначив, що за 100 днів повномасштабної війни Росії з Україною на Харківщині загинули 38 дітей. Такі дані наводить Нацполіція.

"Ніколи не пробачимо цього окупантам! Вони заплатять за кожне забране дитяче життя", – наголосив Синєгубов.

Останні новини з Харківщини

За даними Генштабу Збройних Сил, окупанти поповнюють запаси зброї та готують наступ на Слобожанському напрямку. Додаткову техніку загарбники перевозять з території Росії.

4 червня стало відомо, що українські захисники, які працюють на Харківському напрямку, пошкодили щонайменше 100 одиниць ворожої техніки. Як розповіли у Генштабі, наразі російські окупанти "евакуювали" потрощене озброєння. Колона із пальним та боєприпасами направилася у напрямку населеного пункту Шипувате.

3 червня в Генеральному штабі повідомили, що російські окупанти атакували позиції українських захисників на території Харківської області вертольотами Мі-8.

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