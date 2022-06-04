Це озброєння пошкодили Збройні Сили України. Схоже, що окупанти надіються його відремонтувати, бо почали "евакуацію".
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Росіяни намагаються утримувати зайняті рубежі
У напрямку населеного пункту Шипувате помітили переміщення колони ворожої техніки з пальним та боєприпасами. У зворотному напрямку росіяни вивозять пошкоджене озброєння та військову техніку,
– розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.
За даними відомства станом на 6 годину ранку 4 червня, основних зусиль росіяни докладають для збереження зайнятих рубежів. Вони продовжують активно обстрілювати підрозділи українських військових біля:
- Глибокого,
- Руських Тишок,
- Старого Салтова,
- Черкаських Тишок.
По об'єкту транспортної інфраструктури в районі населеного пункту Мохнач росіяни запустили ракету.
Яка ситуація на інших напрямках
- Основні зусилля російські окупанти зосередили на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.
- У Сєвєродонецьку росіяни проводять штурмові дії. Вони посилили своє угруповання в місті резервами. Тривають активні бої.
- На Донецькому напрямку ворог гатить по позиціях ЗСУ з усієї можливої зброї: мінометів, ствольної та реактивної артилерії, авіації.
- На Південнобузькому напрямку росіяни обороняються та намагаються здійснювати вогневе ураження наших підрозділів.
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Останні новини з Харківщини
- Попри те, що росіяни постійно обстрілюють Харківську область, там почали ремонтувати об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, відновлюють газопостачання для харків'ян та мешканців області.
- 2 червня загарбники запустили ракету по школі в Харкові. Унаслідок удару центральний корпус повністю знищений. У цій школі був єдиний в Україні музей російського поета Сергія Єсеніна. Мабуть, митець був "нацистом", якщо росіяни вирішили його "денацифікувати". Зауважимо, що в підвалі навчального закладу часто ховалися люди. На жаль, одна жінка загинула. Її тіло знайшли на сходах, які вели до укриття.
- У районах населених пунктів Слатине та Дементіївка ворожі війська атакували позиції ЗСУ з вертольотів Мі-8.
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