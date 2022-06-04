Це озброєння пошкодили Збройні Сили України. Схоже, що окупанти надіються його відремонтувати, бо почали "евакуацію".

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Росіяни намагаються утримувати зайняті рубежі

У напрямку населеного пункту Шипувате помітили переміщення колони ворожої техніки з пальним та боєприпасами. У зворотному напрямку росіяни вивозять пошкоджене озброєння та військову техніку,

– розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними відомства станом на 6 годину ранку 4 червня, основних зусиль росіяни докладають для збереження зайнятих рубежів. Вони продовжують активно обстрілювати підрозділи українських військових біля:

Глибокого,

Руських Тишок,

Старого Салтова,

Черкаських Тишок.

По об'єкту транспортної інфраструктури в районі населеного пункту Мохнач росіяни запустили ракету.

Зверніть увагу! Внаслідок російських обстрілів за добу 2 червня на Харківщині загинула одна людина, а ще 7 – постраждали. Крім того, окупанти пошкодили житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди та ангар з зерном.

Яка ситуація на інших напрямках

Основні зусилля російські окупанти зосередили на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

У Сєвєродонецьку росіяни проводять штурмові дії. Вони посилили своє угруповання в місті резервами. Тривають активні бої.

На Донецькому напрямку ворог гатить по позиціях ЗСУ з усієї можливої зброї: мінометів, ствольної та реактивної артилерії, авіації.

На Південнобузькому напрямку росіяни обороняються та намагаються здійснювати вогневе ураження наших підрозділів.

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Останні новини з Харківщини

Попри те, що росіяни постійно обстрілюють Харківську область, там почали ремонтувати об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, відновлюють газопостачання для харків'ян та мешканців області.

2 червня загарбники запустили ракету по школі в Харкові. Унаслідок удару центральний корпус повністю знищений. У цій школі був єдиний в Україні музей російського поета Сергія Єсеніна. Мабуть, митець був "нацистом", якщо росіяни вирішили його "денацифікувати". Зауважимо, що в підвалі навчального закладу часто ховалися люди. На жаль, одна жінка загинула. Її тіло знайшли на сходах, які вели до укриття.

У районах населених пунктів Слатине та Дементіївка ворожі війська атакували позиції ЗСУ з вертольотів Мі-8.

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