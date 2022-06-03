Росіяни знищили харківську школу

У цій школі був єдиний в Україні музей російського поета Сергія Єсеніна. Внаслідок вибуху також вибило вікна та частково обвалилися стіни у сусідньому навчальному блоці.

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Коли прийшла – плакала. А що ще можна відчувати, коли це бачиш? Сьогодні ж Вознесіння Господнє, свято. Учора – День захисту дітей. На Благовіщення вони мені у квартиру влучили, а зараз – у школу. Так хотілося б, щоб побачили ті "асвабадітєлі", від чого вони звільняють. Тепер у нас тут не буде нічого російського,

– сказала вчителька російської мови та літератури, а також української мови Світлана Бредун.

Загинула жінка

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху у школі загинула одна людина. ЇЇ знайшли на сходах, які ведуть до підвалу.

У шкільному бомбосховищі часто переховувались мешканці сусідніх будинків. Також в навчальному закладі роздавали гуманітарну допомогу.

Ситуація на Харківщині

3 червня Генштаб повідомив, що російські загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру біля Башкирівки, Моспиного, Руської Лозової, Печенігів та Михайлівки. Також ворог завдав авіаудару біля Нового. Також у відомстві зазначили, що окупанти готують наступ у цьому напряму. Зокрема, росіяни поповнюють запаси матеріальних засобів, озброєння і техніки з території Росії.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що протягом 2 червня на Харківщині від обстрілів загинула одна людина. Ще семеро – отримали поранення.

Ще на початку травня ЗСУ розпочали контрнаступ у Харківські області. 1 червня стало відомо, що на території Харківщини вже є декілька точок, де наші захисники вийшли на кордон із Росією. Через це росіяни почали змінювати тактику.

2 червня президент України Володимир Зеленський також заявляв про успіхи українських військових у Харківській області.

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