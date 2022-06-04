Это вооружение повредили Вооруженные Силы Украины. Похоже, что кафиры надеются его отремонтировать, потому что начали "эвакуацию".

Интересно Воздушные силы за сутки 3 июня уничтожили 20 единиц вражеской бронетехники и ряд укреп позиций

Россияне пытаются удерживать занятые рубежи

В направлении населенного пункта Шиповатое заметили перемещение колонны вражеской техники с горючим и боеприпасами. В обратном направлении россияне вывозят поврежденное вооружение и военную технику.

– рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

По данным ведомства по состоянию на 6 часов утра 4 июня, основные усилия россияне прилагают для сохранения занятых рубежей. Они продолжают активно обстреливать подразделения украинских военных возле:

Глубокого,

Русских Тишек,

Старого Салтова,

Черкасских Тишек.

По объекту транспортной инфраструктуры в районе населённого пункта Мохнач россияне запустили ракету.

Обратите внимание! В результате российских обстрелов за сутки 2 июня в Харьковской области погиб один человек, а еще 7 – пострадали. Кроме того, кафиры повредили жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки и ангар с зерном.

Какая ситуация в других направлениях

Основные усилия российские кафиры сосредоточили на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

В Северодонецке россияне производят штурмовые действия. Они усилили свою группировку в городе резервами. Продолжаются активные бои.

На Донецком направлении враг бредет по позициям ВСУ по всему возможному оружию: минометам, ствольной и реактивной артиллерии, авиации.

На Южнобужском направлении россияне обороняются и пытаются производить огненное поражение наших подразделений.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Вскоре Украина получит необходимое оружие и перейдет в интенсивное контрнаступление, – Подоляк

Последние новости из Харьковской области

Несмотря на то, что россияне постоянно обстреливают Харьковскую область, там стали ремонтировать объекты критической инфраструктуры. В частности, возобновляют газоснабжение для харьковчан и жителей области.

2 июня захватчики запустили ракету по школе в Харькове. В результате удара центральный корпус полностью уничтожен. В этой школе был единственный в Украине музей русского поэта Сергея Есенина. Видимо, художник был "нацистом", если россияне решили его "денацифицировать". Заметим, что в подвале учебного заведения часто прятались люди. К сожалению, одна женщина погибла. Ее тело нашли на лестнице, которая вела к укрытию.

В районах населенных пунктов Слатино и Дементиевка вражеские войска атаковали позиции ВСУ с вертолетов Ми-8 .

Это может вас заинтересовать – в США считают, что Россия первой предложит прекратить огонь: видео