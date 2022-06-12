Россияне целый день обстреливают последний уцелевший мост

Соответствующую информацию сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он напомнил, что два моста, ведущих в Северодонецк, были разрушены российскими оккупантами.

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Под обстрелами захватчиков, по словам Гайдая, целый день находится третий мост. Глава Луганской ОВА рассказал, что единственный уцелевший мост, ведущий в Северодонецк, старый и критически аварийный.

Гайдай отметил, что по мосту даже не могут передвигаться грузовики, поскольку есть большой риск обвала.

В случае разрушения этого путепровода – областной центр будет отрезан,

– сказал глава Луганской ОВА.

Отметим, что Северодонецк стал областным центром Луганской области, после того как российские военные в 2014 году оккупировали Луганск.

Гайдай добавил, что украинские военные готовы к развитию событий, в соответствии с которыми мост будет разрушен, а Северодонецк - "отрезан".

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Что известно о ситуации в Северодонецке

Вооруженные силы России в конце мая прорвали оборону ВСУ в Северодонецке, после чего в городе продолжаются уличные бои. Кафиры непрерывно пытаются захватить Северодонецк.

Ситуация в городе постоянно меняется. По предварительным данным, Вооруженные Силы Украины контролируют треть Северодонецка .

Утром 12 июня Гайдай сообщил, что кафиры разрушили второй мост , который ведет в Северодонецк. Еще один мост, соединяющий Северодонецк и Лисичанск, войска агрессора разрушили в мае .

Вечером 12 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что в Северодонецке продолжаются боевые действия . Враг продолжает пытаться захватить город и с этой целью применяет ствольную и реактивную артиллерию.

Секретарь СНБО Алексей Данилов намекал , что для изменения ситуации в Северодонецке украинским военным нужна соответствующая артиллерия. Пока враг преобладает в этом компоненте.

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