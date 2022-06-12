Гаряча битва за Сєвєродонецьк триває. Російські окупанти не змогли впоратися до визначеного їхнім керівництвом дедлайну, але спроби штурмувати місто не припиняються.

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Майстерне знищення ворожого безпілотника

У Національній гвардії повідомили про те, що одному з наших героїчних бійців вдалося збити ворожий безпілотник "Орлан-10". Для цього йому було достатньо одного влучного пострілу з ПЗРК "Ігла".

Нацгвардійці спільно зі ЗСУ героїчно та мужньо протистоять російським окупантам, кожного дня продовжуються запеклі бої за кожний клаптик нашої землі. Переможемо ворога! Все буде Україна!

– йдеться у повідомленні.

Битва за Сєвєродонецьк: останні новини

Російські окупанти не припиняють спроб окупувати всю територію Луганської області. Шалений штурм та обстріли Сєвєродонецька тривають, також від ворожого вогню страждає Лисичанськ. Попри те, що ворог кинув на здійснення свого плану шалені сили, ЗСУ тримають оборону, завдають ворогу нових втрат та не дають росіянам просуватися далі.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у вуличних боях, які тривають у Сєвєродоецьку, ЗСУ перемагають, але ворог стягнув до міста дуже велику кількість своєї артилерії, якою нищить кожен клаптик населеного пункту.

Окрім того, ворог намагається схилити Гайдая та інших посадовців Луганщини до колабораціонізму, але ті посилають окупантів вслід за російським кораблем.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова показала вміст аптечок російських окупантів. Їхнє керівництво сприяє утилізації російських солдатів: якщо у разі поранення вони полізуть по свої медикаменти, то їхні шанси на виживання падають до мінімуму.

Росіяни не хочуть припиняти війни проти України та готові кидати у бій нове "гарматне м'ясо", навіть якщо це зірве подальшу мобілізацію. Зокрема, ворог готується переміщати на фронт "резервні батальйони" зі строковиків, резервістів та офіцерів, які проводили навчання для мобілізованих.

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