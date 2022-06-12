Росіяни з території Чорного моря запустили 4 ракети типу "Колібр". Снаряди атакували місто Чортків.

Відео моменту запуску ракет опублікував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Матеріал для слідчих дій. Це запуск 4-ох російських ракет "Калібр" по території України Ймовірно, саме ці 4 ракети потрапили в місто Чортків на Тернопільщині оскільки в єдиних новинах голова Тернопільської ОВА повідомив саме цю кількість,

– розповів Братчук.

Дивіться відео моменту запуску ракет по Чорткову: