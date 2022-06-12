Россияне с территории Черного моря запустили 4 ракеты типа "Колибр". Снаряды атаковали город Чортков.

Видео момента запуска ракет опубликовал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Материал для следственных действий. Это запуск 4-х российских ракет "Калибр" по территории Украины Вероятно, именно эти 4 ракеты попали в город Чортков в Тернопольской области, поскольку в единых новостях глава Тернопольской ОВА сообщил именно это количество,

– рассказал Братчук.

Смотрите видео момента запуска ракет по Чорткову: