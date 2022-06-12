Под завалами нашли двоих несовершеннолетних, говорят местные власти. Одному ребенку пришлось накладывать швы.
Частично разрушен военный объект и 4 дома, – глава Тернопольской ОВА об обстреле
Раненые местные жители не получили тяжелых травм
К счастью, чертовчане не получили тяжелых ранений. Все пострадавшие – гражданские. Спасатели продолжают разбирать завалы, вызвавшие ракеты. Пиротехники и сотрудники ГСЧС работали всю ночь.
Ракеты повредили газовую трубу
В горсовете отметили, что ракетный удар повредил и газовую трубу. Именно из-за утечки газа и начался пожар, который оперативно удалось ликвидировать. Однако в городе временно пришлось отключить газоснабжение. Его должны были возобновить уже к обеду 12 июня.
В настоящее время власти фиксируют размеры и масштабы ущерба, который населенному пункту нанес враг. Людей, чьи дома получили повреждения, временно переселят.
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Что известно о ракетном обстреле Чортковской общины
- Взрывы в Чорткове раздались около 22:00. Перед этим практически по всей территории Украины раздались сирены, предупреждая об угрозе ракетных обстрелов.
- Уже утром в Тернопольской ОВ сообщили о разрушении военного объекта и 4 жилых домов.
- Число пострадавших достигло более 20 человек, среди них были и дети. К счастью, жертв нет.
- Глава Тернопольской полиции Александр Богомол рассказал , что на объекте, в который целили россияне, не было никакого вооружения. Поэтому этот удар расценивают, как направленный против гражданского населения.
- Сами кафиры, конечно, заявляют об уничтожении исполинского состава оружия.
- СБУ открыли уголовное производство по факту преступления. Полиция помогает в его документации, а также проведении следственно-оперативных действий на месте.
Узнайте в видео о ракетном ударе по Тернопольщине: