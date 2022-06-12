Под завалами нашли двоих несовершеннолетних, говорят местные власти. Одному ребенку пришлось накладывать швы.

Частично разрушен военный объект и 4 дома, – глава Тернопольской ОВА об обстреле

Раненые местные жители не получили тяжелых травм

К счастью, чертовчане не получили тяжелых ранений. Все пострадавшие – гражданские. Спасатели продолжают разбирать завалы, вызвавшие ракеты. Пиротехники и сотрудники ГСЧС работали всю ночь.

Ракеты повредили газовую трубу

В горсовете отметили, что ракетный удар повредил и газовую трубу. Именно из-за утечки газа и начался пожар, который оперативно удалось ликвидировать. Однако в городе временно пришлось отключить газоснабжение. Его должны были возобновить уже к обеду 12 июня.

В настоящее время власти фиксируют размеры и масштабы ущерба, который населенному пункту нанес враг. Людей, чьи дома получили повреждения, временно переселят.

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Обратите внимание! По информации горсовета, атаковали город 4 ракетами. Разрушения получили 4 пятиэтажных дома. Людей призывают не фотографировать и не снимать на видео место удара.

Что известно о ракетном обстреле Чортковской общины

Взрывы в Чорткове раздались около 22:00. Перед этим практически по всей территории Украины раздались сирены, предупреждая об угрозе ракетных обстрелов.

Уже утром в Тернопольской ОВ сообщили о разрушении военного объекта и 4 жилых домов.

Число пострадавших достигло более 20 человек, среди них были и дети. К счастью, жертв нет.

Глава Тернопольской полиции Александр Богомол рассказал , что на объекте, в который целили россияне, не было никакого вооружения. Поэтому этот удар расценивают, как направленный против гражданского населения.

Сами кафиры, конечно, заявляют об уничтожении исполинского состава оружия.

СБУ открыли уголовное производство по факту преступления. Полиция помогает в его документации, а также проведении следственно-оперативных действий на месте.

Узнайте в видео о ракетном ударе по Тернопольщине: