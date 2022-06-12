Під завалами знайшли двох неповнолітніх, каже місцева влада. Одній дитині довелось накладати шви.

До теми Частково зруйновано військовий об'єкт і 4 будинки, – глава Тернопільської ОВА про обстріл

Поранені місцеві жителі не зазнали важких травм

На щастя, чортків'яни не зазнали важких поранень. Усі постраждалі – цивільні. Рятувальники продовжують розбирати завали, які спричинили ракети. Піротехніки та співробітники ДСНС працювали протягом цілої ночі.

Ракети пошкодили газову трубу

У міськраді зазначили, що ракетний удар пошкодив і газову трубу. Саме через витік газу і почалась пожежа, яку оперативно вдалось ліквідувати. Проте у місті тимчасово довелось відключити газопостачання. Його мали відновити вже до обіду 12 червня.

Наразі влада фіксує розміри та масштаби збитків, яких населеному пункту завдав ворог. Людей, чиї домівки зазнали пошкоджень, тимчасово переселять.

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Зверніть увагу! За інформацією міськради, атакували місто 4 ракетами. Руйнувань зазнали 4 п'ятиповерхові будинки. Людей закликають не фотографувати та не знімати на відео місце удару.

Що відомо про ракетний обстріл Чортківської громади

Вибухи у Чорткові пролунали близько 22:00. Перед цим практично по всій території України пролунали сирени, попереджаючи про загрозу ракетного обстрілу.

Вже вранці у Тернопільській ОВА повідомили про руйнування військового об'єкту та 4 житлових будинків.

Кількість постраждалих сягнула понад 20 осіб, серед них були і діти. На щастя, жертв немає.

Голова Тернопільської поліції Олександр Богомол розповів, що на об'єкті, у який цілили росіяни, не було ніякого озброєння. Отож цей удар розцінюють, як такий, що був спрямований проти цивільного населення.

Самі окупанти, звісно, заявляють про знищення велетенського складу зброї.

СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом злочину. Поліція допомагає в його документації, а також проведення слідчо-оперативних дій на місці.

Дізнайтесь у відео про ракетний удар по Тернопільщині: