Внаслідок ракетних ворожих ударів частково зруйновано військовий та цивільний об'єкт, а також 4 будинки.

На місці не було ніякої зброї

На об'єкті, по якому росіяни завдали удару, ніякої зброї не було. Тож в тернопільській ОВА розцінюють дії окупантів не інакше, як воєнний злочин проти цивільного населення.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок удару 22 людини отримали поранення. На щастя, важких поранених немає, в основному пацієнти середньої тяжкості.

Переважно постраждалі цивільні, які проживали в будинках поруч з місцем події.