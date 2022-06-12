Об этом рассказал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный. Он в очередной раз беседовал с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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В Северодонецк перебросили в 7 БТГ

Залужный рассказал Милли о текущей ситуации на фронте. Главнокомандующий отметил, что российские кафиры сконцентрировали свои основные усилия на севере Луганской области.

Враг массово применяет артиллерию и, к сожалению, имеет десятикратное огневое преимущество. Однако украинские защитники продолжают удерживать позиции, несмотря на вражеские атаки. Залужный подчеркнул, что каждый метр украинской земли в Луганской области полит кровью, но не только бойцов ВСУ, но и захватчиков.

Сложна ситуация, в частности, в городе Северодонецк. Туда врагом было переброшено в 7 батальонно-тактических групп. Несмотря на плотный огонь, нам удалось остановить противника,

– заметил генерал.

Российские оккупационные войска терпят неудачу на Луганском направлении, поэтому они возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова. Также россияне обстреливают украинские подразделения артиллерией и минометами в Черниговской и Сумской областях.

"Мы ведем ответный огонь. На отдельных направлениях мы перешли к контрнаступательным действиям. По состоянию на сегодня имеем ширину фронта 2450 километров, из которых на 1105 километрах ведутся активные боевые действия", - добавил Залужный.

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Украина нуждается в большей части артиллерийских систем большого калибра

Главнокомандующий ВСУ еще раз повторил своему американскому коллеге просьбу в кратчайшие сроки помочь Украине получить больше артиллерийских систем калибра 155 миллиметров.

"Также поделился со своим визави стратегическими целями Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Понимание стратегии нашей вооруженной борьбы и проведения операций поможет обеспечить прозрачность взаимоотношений с партнерами, четкие и понятные количественные и временные рамки международной технической помощи, о которой мы просим", - отметил генерал.

Залужный подытожил, что во время разговора с Милли они обменялись мнениями о ходе передачи и применения уже предоставленного вооружения, провели аналогии с ленд-лизом времен Второй мировой войны и обсудили сценарии развития ситуации в будущем.

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