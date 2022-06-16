Так, на одном из направлений в Луганской области, до 200 россиян 15 июня сбежали с линии фронта. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в "Медиа Центре Украины", передает 24 канал.

Читайте также: Есть ряд особенностей, – Генштаб описал тактику, которую Россия использует в Украине

Россияне отказываются наступать и убегают с поля боя

Алексей Громов рассказал, что 16 июня, благодаря радиоперехвату, Генштабу ВСУ стало известно о привлечении врагом подразделений так называемого "министерства государственной безопасности" в населенном пункте Нирковое в Луганской области.

Таким образом, россияне пытаются усилить свою группировку на этом отрезке фронта, поскольку личный состав 1 отдельной мотострелковой бригады врага отказался идти в наступление в направлении населенного пункта Николаевка.

Заместитель начальника ГОУ Генштаба ВСУ уточнил, что речь идет об общем направлении наступления противника Попасная – Лисичанск.

Кроме того, установлено, что вчера (15 июня – ред. 24 канал) по этому направлению был побег до 200 россиян, и в окрестных населенных пунктах враг проводит поисковые действия с целью обнаружения дезертиров,

– добавил Громов.

Захватчики жалуются на мощное сопротивление ВСУ: коротко

Российские оккупанты в Херсонской области жалуются на свое положение. В одном из перехватов СБУ захватчик рассказывает, что "на передке" его "собратьев" постоянно обстреливают Вооруженные силы Украины. По словам россиянина, все оккупанты там уже поседели, теряют здравый смысл и "прячутся по норам", как только что-то "свистит".

Другой россиянин рассказал, что из целого батальона только 30 оккупантов согласились пойти в бой против украинских военных. Он сообщил, что среди его подразделения есть немало "двухсотых" и "трехсотых".

На Мариупольско-Херсонском направлении ВСУ устроили оккупантам настоящий ад. В очередном перехвате россиянин эмоционально жалуется, что наши защитники и защитницы не дают им никакой передышки – стряпают по их позициям без остановки.

Не пропустите – 95 десантно-штурмовая бригада эффектно уничтожила бронетранспортер россиян МТ-ЛБ: смотрите видео