Так, на одному з напрямків на Луганщині, до 200 росіян 15 червня втекли з лінії фронту. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу у "Медіа Центрі Україна", передає 24 канал

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Росіяни відмовляються наступати і втікають з поля бою

Олексій Громов розповів, що 16 червня, завдяки радіоперехопленню, Генштабу ЗСУ стало відомо про залучення ворогом підрозділів так званого "міністерства державної безпеки" у населеному пункті Ниркове, що у Луганській області.

Таким чином росіяни намагаються посилити своє угруповання на цьому відтинку фронту, оскільки особовий склад 1 окремої мотострілецької бригади ворога відмовився йти у наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка.

Заступник начальника ГОУ Генштабу ЗСУ уточнив, що мовиться про загальний напрямок наступу противника Попасна – Лисичанськ.

Крім того, встановлено, що вчора (15 червня – ред. 24 канал) з цього напрямку була втеча до 200 росіян, і у навколишніх населених пунктах ворог проводить пошукові дії з метою виявлення дезертирів,

– додав Громов.

Загарбники бідкаються на потужний опір ЗСУ: коротко

Російські окупанти на Херсонщині скаржаться на своє становище. В одному з перехоплень СБУ загарбник розповідає, що "на передку" його "побратимів" постійно обстрілюють Збройні Сили України. За словами росіянина, всі окупанти там вже посивіли, втрачають здоровий глузд й "ховаються по норах", як тільки щось "свистить".

Інший росіянин розповів, що з цілого батальйону лише 30 окупантів погодились піти у бій проти українських військових. Він повідомив, що серед його підрозділу є чимало "двохсотих" та "трьохсотих".

На Маріупольсько-Херсонському напрямку ЗСУ влаштували окупантам справжнє пекло. У черговому перехопленні росіянин емоційно бідкається, що наші захисники й захисниці не дають їм жодного перепочинку – гатять по їхніх позиціях без упину.

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