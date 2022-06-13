Наслідки обстрілів Лисичанська

Кількість жертв цинічних російських обстрілів Лисичанська за 12 червня становить 3 особи. Серед них чоловік, жінка та 6-річний хлопчик.

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Крім того, за словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, ще одна людина зазнала поранень.

Уночі в місті вщент згорів торговельний комплекс. Пошкоджень зазнали 4 будинки та споруди місцевої шахти.

Російські окупанти відкривали вогонь не лише по житлових районах Лисичанська, а й по інших населених пунктах Луганської області. За добу вони зруйнували 11 будинків у Врубівці, 4 – в Золотому, у Гірському – 2 будинки та дитячий садок.

Росіяни нищать Лисичанськ своїми обстрілами / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Яка ситуація на фронті

Наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте,

– розповів Гайдай.

Російські загарбники продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. Через перевагу в артилерії їм вдалося відтіснити Збройні Сили України з позицій. Запеклі бойові дії за місто все ще тривають.

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Гайдай наголосив, що російська армія нещадно нищить населений пункт. Багатоповерхівки зруйновані практично під нуль. Одну взагалі розбили на 4 частини, які тепер тримаються окремо. Крім того, декілька російських снарядів влучили в очисні споруди Сєвєродонецька.

Зверніть увагу! 12 червня українські військові зупинили ворожу колону, яка рухалася в сторону Лисичанська. Воїни завдали влучного пострілу по російській техніці, що йшла попереду. Через це вся колона мусила зупинитися. Інформації про ліквідованих окупантів немає.

Скільки українських дітей постраждали через російську армію

Унаслідок бойових дій, які російські військові ведуть в нашій країні, загинули 263 дитини. Кількість постраждалих становить 478 осіб. Ці цифри не є остаточними, адже інформації з захоплених міст та сіл немає, крім того, важко встановити загиблих у районах ведення активних бойових дій.

Зауважимо, найбільше потерпілих неповнолітніх зафіксували у Донецькій області.

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