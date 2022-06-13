Наслідки обстрілів Лисичанська
Кількість жертв цинічних російських обстрілів Лисичанська за 12 червня становить 3 особи. Серед них чоловік, жінка та 6-річний хлопчик.
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Крім того, за словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, ще одна людина зазнала поранень.
Уночі в місті вщент згорів торговельний комплекс. Пошкоджень зазнали 4 будинки та споруди місцевої шахти.
Російські окупанти відкривали вогонь не лише по житлових районах Лисичанська, а й по інших населених пунктах Луганської області. За добу вони зруйнували 11 будинків у Врубівці, 4 – в Золотому, у Гірському – 2 будинки та дитячий садок.
Росіяни нищать Лисичанськ своїми обстрілами / Фото з телеграму Сергія Гайдая
Яка ситуація на фронті
Наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте,
– розповів Гайдай.
Російські загарбники продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. Через перевагу в артилерії їм вдалося відтіснити Збройні Сили України з позицій. Запеклі бойові дії за місто все ще тривають.
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Гайдай наголосив, що російська армія нещадно нищить населений пункт. Багатоповерхівки зруйновані практично під нуль. Одну взагалі розбили на 4 частини, які тепер тримаються окремо. Крім того, декілька російських снарядів влучили в очисні споруди Сєвєродонецька.
Скільки українських дітей постраждали через російську армію
Унаслідок бойових дій, які російські військові ведуть в нашій країні, загинули 263 дитини. Кількість постраждалих становить 478 осіб. Ці цифри не є остаточними, адже інформації з захоплених міст та сіл немає, крім того, важко встановити загиблих у районах ведення активних бойових дій.
Зауважимо, найбільше потерпілих неповнолітніх зафіксували у Донецькій області.
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