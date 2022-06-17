Братская могила в окрестностях Лисичанска остается открытой. Ее окружают только сорняки с желтыми лепестками.

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По данным журналистов, жертвами являются мирные жители, погибшие в результате обстрелов последних месяцев в городах Лисичанск и Северодонецк и соседнем городе Рубежное. Украинский правоохранитель, ушедший в ВСУ, Сергей Векленко сказал, что людей в этой братской могиле хоронят с апреля.

Оккупанты убивают гражданских

Число погибших мирных жителей в Лисичанске и Северодонецке неизвестно. Поскольку Россия укрепляет контроль над Северодонецком и смещает внимание на соседний Лисичанск, жертвы среди гражданского населения там непременно возрастут.

Вооруженные силы России 16 июня нанесли два авиаудара по Лисичанску и попали в здание, где прятались люди. В результате обстрела число погибших увеличилось до четырех человек. Глава Луганской ОВА сообщил, что еще семь человек ранены в результате авиаудара российских военных.

Захватчики пытаются отрезать Лисичанск

По данным Института по изучению войны, российские захватчики хотят отрезать украинские линии связи в Лисичанске. ВСУ тем временем пытаются вернуть Изюм и Лиман.

Российские оккупанты стреляют из артиллерии на запад и северо-запад от Изюма. А это может означать, что украинские войска ведут контрнаступление в этом направлении. Если контрнаступление к северу от Изюма подтвердится, то это означает, что украинские военные хотят "разорвать российские линии коммуникации в районе Изюма и Лимана". То есть, вернуть населенные пункты под контроль.

Братские могилы в других регионах

В разных регионах Украины, где были российские военные, фиксируют жуткие зверства оккупантов. В Николаевской области нашли братскую могилу, в которой обнаружили тела замученных людей. Украинские правоохранители обнаружили братскую могилу на территории села Новофонтанка Баштанского района Николаевской области. Районная прокуратура расследует убийство людей.

К сожалению, появляется все больше информации о братских могилах в Мариуполе. Журналисты "Схем" сообщили, что согласно спутниковым снимкам количество массовых захоронений вокруг Мариуполя продолжает увеличиваться. Новые места захоронений в мае обнаружили в населенных пунктах Старый Крым и Виноградное Донецкой области.