Российские кафиры стреляют из артиллерии на запад и северо-запад от Изюма. А это может означать, что украинские войска ведут контрнаступление в этом направлении. Об этом сообщают в Институте по изучению войны 16 июня.

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Бои за Изюм и Лиман продолжаются, враг хочет отрезать Лисичанск

Российские вооруженные силы придают приоритет операциям по срыву украинских наземных линий связи (GLOC) в Лисичанск по нескольким направлениям,

– говорится в сообщении.

Если контрнаступление к северу от Изюма подтвердится, то это означает, что украинские военные хотят "разорвать российские линии коммуникации в районе Изюма и Лимана". То есть, вернуть населенные пункты под контроль.

Битва за Северодонецк

Россияне продолжают штурмовать Северодонецк. Они пробуют установить контроль над городом. Заместитель начальника Главного оперативного штаба Алексей Громов сообщил, что украинские войска продолжают сопротивляться. Они останавливают русских оккупантов возле Метелкино и Сиротино, юго-восточнее Северодонецка.

Институт по изучению войны сообщает, что захватчики намерены захватить эти поселки также, а не только сосредоточиться на Северодонецке. Громов рассказал, что ВСУ сохраняют несколько логистических маршрутов в Северодонецк, хотя четыре моста уже разрушены.

Основные сообщения Института по изучению войны

Российские войска организовали неудачное наступление к северо-западу от Славянска, а украинские войска, как сообщается, возобновили подготовку к контрнаступлению к западу от Изюма.

Украинцы и россияне столкнулись в бою к северу и северо-востоку от Харькова. Но ни одна весомая территория не переходила из рук в руки.

Захватчики продолжают укреплять резервные позиции на северо-западе Херсонской области. Вероятно, они ждут контрнаступления украинских защитников.

Глава ДНР Денис Пушилин продолжил обсуждение и подписание патронатных соглашений с российскими региональными чиновниками.

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