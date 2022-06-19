Актуальну інформацію про події на фронті розповіли у Генштабі ЗСУ. Російські війська продовжують ганебні обстріли цивільної інфраструктури українських міст та сіл.

Важливо Росіяни переформатовують флот, а Зеленський повернувся з Півдня: основне за 117 день війни

Ситуація на Півночі

Білоруські війська продовжують прикриття кордону з Україною в Брестській та Гомельській областях. Загроза ракетних та авіаційних ударів з Білорусі досі зберігається.

На Сіверському напрямку окупанти продовжують утримувати свої сили в районі кордону з Україною для сковування наших Сил оборони. Загарбники удосконалюють свої позиції та ведуть повітряну розвідку.

Ситуація на Сході

На Харківському напрямку російські окупанти зосередили свої зусилля на утриманні вже зайнятих позицій. Крім того, окупаційні війська завдали авіаударів по Тимофіївці та Цапівці.

Поблизу Рубіжного окупанти намагалися вести розвідку боєм та провели дистанційне мінування території в районі Черкаських Тишок.

На Слов'янському напрямку російські загарбники обстріляли позиції українських захисників. Водночас на Лиманському напрямку активних бойових дій окупанти не проводили, однак обстріляли наші підрозділи в Донецькому та Миколаївці. Крім того, росіяни завдали авіаудару по Пришибу та ракетного удару по Маяках.

Схожою є ситуація на Бахмутському напрямку – там загарбники обстріляли українські позиції в районах Миколаївки, Білогорівки, Яковлівки та Покровського. Також противник завдав ракетних ударів по Зайцевому та Нью-Йорку.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстріляли Лиман, Борівське, Білу Гору та Устинівку. Загарбники завдали авіаударів біля Білої Гори та Мирної Долини та ракетного удару по Верхньокам'янці.

У самому ж Сєвєродонецьку тривають бої за контроль над містом. Російські окупанти ведуть повітряну розвідку для коригування вогню.



Ситуація на Сєвєродонецькому напрямку / Скриншот

Українські війська відбили загарбницький штурм в районі Тошківки. Окупанти відступили та проводять перегрупування.

На напрямку Оріхове – Гірське тривають штурмові дії ворога. Водночас штурм окупантів на напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте українські військові успішно відбили.

Бойові дії також тривають в напрямку Ниркове – Миколаївка, де окупанти намагаються вести розвідку боєм. Водночас українські захисники та захисниці зупинили просування окупантів у напрямку Врубівка – Миколаївка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Однак окупанти завдали ракетних ударів по Миролюбівці та Гродівці.

Ситуація на Півдні

На Південнобузькому напрямку основні зусилля окупантів зосереджені на утриманні вже зайнятих позицій. Водночас на Миколаївському напрямку загарбники обстріляли позиції наших військ в районах Правдиного, Посад-Покровського та Благодатного.



Ситуація на Півдні України / Скриншот

На Криворізькому напрямку окупанти обстріляли Червоний Яр та Кобзарці вогнем з артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На всіх напрямках, де тривають бойові дії, наші захисники та захисниці завдають втрат окупантам. Водночас росіяни для виправдання своїх ганебних обстрілів цивільної інфраструктури нахабно брешуть про розташування українських військ в лікарнях, школах та церквах.



Карта бойових дій станом на 19 червня / Скриншот