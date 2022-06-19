Актуальную информацию о событиях на фронте рассказали в Генштабе ВСУ. Российские войска продолжают бесчестные обстрелы гражданской инфраструктуры украинских городов и сел.

Важно Россияне переформатируют флот, а Зеленский вернулся с Юга: основное за 117 день войны

Ситуация на Севере

Белорусские войска продолжают прикрытие границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях. Угроза ракетных и авиационных ударов из Беларуси сохраняется.

На Северском направлении оккупанты продолжают удерживать свои силы в районе границы с Украиной для сковывания наших Сил обороны. Захватчики совершенствуют свои позиции и ведут воздушную разведку.

Ситуация на Востоке

На Харьковском направлении российские оккупанты сосредоточили свои усилия на удержании уже занятых позиций. Кроме того, оккупационные войска нанесли авиаудары по Тимофеевке и Цаповке.

Возле Рубежного оккупанты пытались вести разведку боем и провели дистанционное минирование территории в районе Черкасских Тишек.

На Славянском направлении российские захватчики обстреляли позиции украинских защитников. В то же время, на Лиманском направлении активных боевых действий оккупанты не проводили, однако обстреляли наши подразделения в Донецком и Николаевке. Кроме того, россияне нанесли авиаудар по Пришибу и ракетный удар по Маякам.

Похожая ситуация на Бахмутском направлении – там захватчики обстреляли украинские позиции в районах Николаевки, Белогоровки, Яковлевки и Покровского. Также противник нанес ракетные удары по Зайцево и Нью-Йорку.

На Северодонецком направлении оккупанты обстреляли Лиман, Боровское, Белую Гору и Устиновку. Захватчики нанесли авиаудары возле Белой Горы и Мирной Долины и ракетный удар по Верхнекаменке.

В самом же Северодонецке продолжаются бои за контроль над городом. Российские оккупанты ведут воздушную разведку для корректировки огня.



Ситуация на Северодонецком направлении / Скриншот

Украинские войска отбили захватнический штурм в районе Тошковки. Оккупанты отступили и проводят перегруппировку.

На направлении Орехово – Горское продолжаются штурмовые действия врага. В то же время штурм оккупантов на направлениях Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое украинские военные успешно отбили.

Боевые действия также продолжаются в направлении Нырково – Николаевка, где оккупанты пытаются вести разведку боем. В то же время украинские защитники и защитницы остановили продвижение оккупантов в направлении Врубовка - Николаевка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Однако оккупанты нанесли ракетные удары по Миролюбовке и Гродовке.

Ситуация на Юге

На Южнобужском направлении основные усилия оккупантов сосредоточены на удержании уже занятых позиций. В то же время, на Николаевском направлении захватчики обстреляли позиции наших войск в районах Правдино, Посад-Покровского и Благодатного.



Ситуация на Юге Украины / Скриншот

На Криворожском направлении оккупанты обстреляли Красный Яр и Кобзарцы огнем из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

На всех направлениях, где продолжаются боевые действия, наши защитники и Защитницы наносят потери оккупантам. В то же время россияне для оправдания своих позорных обстрелов гражданской инфраструктуры нагло врут о расположении украинских войск в больницах, школах и церквях.



Карта боевых действий на 19 июня / Скриншот