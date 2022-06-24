Російські війська намагаються знайти слабкі місця в українській обороні. Хочуть відновити наступ в напрямках Ізюм – Барвінково та Ізюм – Слов'янськ. Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає 24 канал.

Важливо Окупанти через втрату боєздатності почали тікати з-під Слов’янська

Росіяни накопичують сили

Для цієї мети окупанти накопичують резерви в тилових районах. Зокрема, в районі Новоселівки розгорнули батарею системи залпового вогню "Ураган". У ранковому зведенні Генштабу повідомляли, що в районі Ізюма противник теж перемістив до двох танкових підрозділів.

ЗСУ продовжують тримати міцну оборону та завдавати суттєвих втрат противнику. Найбільших втрат росіяни зазнали саме на Слов'янському, а також Бахмутському напрямку.

Обстріл Слов'янська

Окупанти 22 червня вкотре обстріляли Слов'янськ. Під ворожу атаку потрапили околиці міста – північний мікрорайон. Минулось без жертв, але одну людину внаслідок атаки поранило. Начальник міської військової адміністрації Вадим Лях знову закликав місцевих жителів евакуюватись.

Раніше, 18 червня, українські бійці знищили велику кількість російських сил біля Краснопілля, що на Слов'янському напрямку. Воїни завдали ворогу значних втрат, коли той намагався провести розвідку. Йшли важкі бої.

Що відбувається в Сєвєродонецьку

Українські військові досі перебувають у Сєвєродонецьку, але планують поступовий відхід з міста. Інфраструктура міста зруйнована вщент, росіяни не припиняють обстрілів.

ЗСУ вже отримали наказ про пересування до нових позицій в укріплених районах. Звідти можна буде продовжувати вести бойові дії, а також бити по ворогові. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай пояснював, що ЗСУ мають успіхи на полі бою, але на деяких напрямках доводиться стримувати загарбників та відходити на нові позиції.

З Лисичанська наші військові не планують відходити. Росіяни ж хочуть оточити ЗСУ в районі цього міста.

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