Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. Він підкреслив, що вечір і ніч у Слов'янській громаді, на жаль, не були спокійними.

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Ворог обстріляв Північний мікрорайон

Вадим Лях зауважив, що під ворожу атаку потрапили околиці Слов'янська. Ворог бив по Північному мікрорайону міста. Минулось, на щастя, без жертв, але одну людину внаслідок атаки таки поранило.

Ще раз нагадую про евакуацію. Не ігноруйте можливість виїхати! Бережіть себе!,

– закликав Вадим Лях.

Зауважимо, що росіяни у будь-який момент готові завдати удару. Для цього у них стоять напоготові десятки ракет лише в акваторії Чорного моря.

У Чорному морі кілька десятків ворожих ракет

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що в акваторії Чорного моря в бойовій готовності 44 крилаті ракети ворога. Вони розміщені на 5 ракетних кораблях, 3 військово-десантних кораблях, а також одному підводному.

Нагадуємо про те, що ризик ракетних обстрілів й інших ударів з боку Росії все ще дуже високий. Тож ні в якому разі не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена – негайно вирушайте до укриття та перебувайте там доти, поки не буде відбою. Це може врятувати вам життя.

Окупанти продовжують обстрілювати Південь

Зранку 21 червня російські військові атакували крилатими ракетами Південь України. Під ворожу атаку потрапили Миколаїв, а також Очаків. Внаслідок цього зруйнована портова інфраструктура, знищені вантажівки, а також пошкоджені споруди підприємств і електричних мереж.

Крім того, по житлових районах Миколаєва окупанти били з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Це вкотре доводить, що російські загарбники використовують заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси.

На жаль, одна з касет розірвалась на подвір'ї приватного будинку. У момент вибуху там перебували двоє чоловіків. Один із них загинув на місці, а другий зазнав поранень. Його госпіталізували до лікарні, де за його життя борються медики.

Пізніше з РСЗВ атакували й Очаків. Внаслідок цієї атаки також постраждали цивільні. А після цього за допомогою стратегічної авіації ворог випустив ще 4 ракети по причалах порту. На щастя, минулось без постраждалих.

Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу: дивіться відео