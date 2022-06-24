В районе Лисичанска захватчики нанесли авиационный удар. Однако украинские защитники успешно отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска.
Враг, при поддержке артиллерии, начал штурмовые действия в направлении Волчоярки, бои продолжаются.
На Славянском направлении атаку отбили
Оккупанты собираются наступать в направлении Довгенькое – Долина. Однако штурмовые действия врага в направлениях Сулиговка – Вернополье и Дибровно – Курулька наши воины успешно отбили.
Около Долины загарбнык дистанционно проходят местность.
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