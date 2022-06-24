В районе Лисичанска захватчики нанесли авиационный удар. Однако украинские защитники успешно отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска.

Враг, при поддержке артиллерии, начал штурмовые действия в направлении Волчоярки, бои продолжаются.

На Славянском направлении атаку отбили

Оккупанты собираются наступать в направлении Довгенькое – Долина. Однако штурмовые действия врага в направлениях Сулиговка – Вернополье и Дибровно – Курулька наши воины успешно отбили.

Около Долины загарбнык дистанционно проходят местность.