Деталі нічого обстрілу повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Важливо Окупанти стягують сили до Слов'янська і намагаються повторити сценарій Маріуполя

За його словами, окрім нічних "прильотів" на вулиці Новий Побут та Барвінківську, вранці стався обстріл вулиці Торської. На жаль, жертв уникнути не вдалося. Є вбиті та поранені.

Через це очільник громади в черговий раз закликав жителів потурбуватись про власне життя, виїхавши до безпечних регіонів України.

Евакуація триває постійно. Записатись на неї можна за телефонами "гарячої лінії" Слов'янської ВЦА,

– наголосив Вадим Лях.

Окупанти стягують сили до Слов'янська

Російські військові готуються атакувати Слов'янськ, використовуючи ту ж тактику, що й у Маріуполі та Сєвєродонецьку. Загарбники стягують сили, щоб з артилерії бити по місту. Про це заявив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, на Слов'янському напрямку спостерігається накопичення живої сили, важкої броньованої техніки та артилерії з боку Росії. Кириленко розповів, що росіяни намагаються наблизитися до лінії оборони ЗСУ, щоб обстрілювати Слов'янськ з артилерії.

"Ворог застосовує свою тактику і намагається посунутися ближче до лінії нашої оборони для того, щоб, окрім ракет, літаків, які вони системно використовують на Донеччині, використовувати ствольну артилерію для обстрілів міста", – сказав глава Донецької ОВА.

Водночас він наголосив, що українські захисники на Донбасі зробили все можливе, аби з тактичної точки зору та нашої оборонної стратегії не дати ворогові використати таку тактику.

Ворог зазнає невдач

Росіяни з кожним днем стають все більш деморалізованими, а їхні втрати зростають. Станом на 27 червня наші воїни вже ліквідували 35 тисяч російських військових. Як змінилась кількість втрат росіян у живій силі та техніці, розповіли в Генеральному штабі Збройних Сил України. Ці дані є лише орієнтовними, адже зараз тривають запеклі бої.

Втрати російської армії станом на ранок 27 червня

особового складу ліквідовано 35 тисяч бійців;

танків – 1 552 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 687 одиниць;

артилерійських систем – 771 одиниця;

реактивних систем залпового вогню – 243 одиниці;

засобів ППО – 101 одиниця;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 184 одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 636 одиниць;

крилатих ракет – 139 одиниць;

кораблів / катерів – 14 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 575 одиниць;

спеціальної техніки – 60 одиниць.

Лише за минулу добу наші відважні воїни відправили "на концерт Кобзона" 150 російських окупантів. Крім того, вони понищили багато ворожої техніки: 20 танків, 28 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 6 дронів та 11 одиниць автомобільної техніки.

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