За словами херсонців, в їхніх будинках тряслись стіни. Натомість було видно, як в небі здіймається дим.
До теми У Херсоні знову лунають вибухи
У квартирах підскакували тарілки
Депутат Сергій Хлань розповів про інцидент трохи детальніше. Він підтвердив, що вибух був у стороні Чорнобаївки.
У стороні Чорнобаївки пролунав вибух. І то такий, що в людей у квартирах у Херсоні підскакували тарілки. Начувайтесь, орки!
– написав про вибух депутат.
Варто зазначити, що такі вибухи в окупованому регіоні останнім часом трапляються по кілька разів на день. Вибухають склади окупантів, командні пункти та місця їхнього скупчення.
Що відбувається у Херсоні
- Як відомо, за діями ЗСУ можна зрозуміти, що наша армія готується до деокупації регіону. Адже там постійно вибухають склади окупантів та стаються різні інші неприємності для них. Крім того, активно діють і партизани. За результатами однієї з останніх атак, нашим воїнам вдалось ліквідували сотню росіян, ще понад 200 отримали поранення. Їх привезли до лікарні у Каховці. Половина з них – у важкому стані.
- Ще й 10 липня Збройні Сили України завдали удару по базі росгвардії в окупованому Херсоні. Припускали, що внаслідок атаки міг загинути полковник Алєксандр Нєчіпурєнко. Сергій Хлань не мав сумнівів, що українська артилерія ліквідувала когось з російського керівництва. Однак підтвердженої інформації, що це був саме Нєчіпурєнко, не було.
- Також у Херсоні несолодко живеться зрадникам і гауляйтерам. Наприклад, вже не вперше була спроба ліквідувати гауляйтера Володимира Сальдо. Зрадника хотіли підірвати за допомогою саморобної бомби.
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