За словами херсонців, в їхніх будинках тряслись стіни. Натомість було видно, як в небі здіймається дим.

До теми У Херсоні знову лунають вибухи

У квартирах підскакували тарілки

Депутат Сергій Хлань розповів про інцидент трохи детальніше. Він підтвердив, що вибух був у стороні Чорнобаївки.

У стороні Чорнобаївки пролунав вибух. І то такий, що в людей у квартирах у Херсоні підскакували тарілки. Начувайтесь, орки!

– написав про вибух депутат.

Варто зазначити, що такі вибухи в окупованому регіоні останнім часом трапляються по кілька разів на день. Вибухають склади окупантів, командні пункти та місця їхнього скупчення.

Що відбувається у Херсоні

Як відомо, за діями ЗСУ можна зрозуміти, що наша армія готується до деокупації регіону. Адже там постійно вибухають склади окупантів та стаються різні інші неприємності для них. Крім того, активно діють і партизани. За результатами однієї з останніх атак, нашим воїнам вдалось ліквідували сотню росіян, ще понад 200 отримали поранення. Їх привезли до лікарні у Каховці. Половина з них – у важкому стані.

Ще й 10 липня Збройні Сили України завдали удару по базі росгвардії в окупованому Херсоні. Припускали, що внаслідок атаки міг загинути полковник Алєксандр Нєчіпурєнко. Сергій Хлань не мав сумнівів, що українська артилерія ліквідувала когось з російського керівництва. Однак підтвердженої інформації, що це був саме Нєчіпурєнко, не було.

Також у Херсоні несолодко живеться зрадникам і гауляйтерам. Наприклад, вже не вперше була спроба ліквідувати гауляйтера Володимира Сальдо. Зрадника хотіли підірвати за допомогою саморобної бомби.

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