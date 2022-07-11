По словам херсонцев, у них в домах тряслись стены. Было видно, как в небе поднимается дым.

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В квартирах подскакивали тарелки

Депутат Сергей Хлань рассказал о взрыве несколько деталей. Он также подтвердил, что он был со стороны Чернобаевки.

Со стороны Чернобаевки раздался взрыв. И такой, что у людей в квартирах в Херсоне подскакивали тарелки. Стерегитесь, орки!

– написал о взрыве депутат.

Следует отметить, что такие взрывы в оккупированном регионе в последнее время происходят по несколько раз в день. Взрываются склады оккупантов, командные пункты и места их скопления.

Что происходит в Херсоне

Как известно, по действиям ВСУ можно понять, что наша армия готовится к деоккупации региона. Ведь там постоянно взрываются склады оккупантов и случаются разные другие неприятности для них. Кроме того, активно действуют и партизаны. По результатам одной из последних атак, нашим воинам удалось ликвидировать сотню россиян, еще более 200 получили ранения. Их привезли в больницу в Каховке. Половина из них – в тяжелом состоянии.

Еще и 10 июля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по базе росгвардии в оккупированном Херсоне. Предполагали, что в результате атаки мог погибнуть полковник Александр Нечипуренко. Сергей Хлань не сомневался, что украинская артиллерия ликвидировала кого-то из российского руководства. Однако подтвержденной информации, что это был Нечипуренко, не было.

Также в Херсоне несладко живется предателям и гауляйтерам. К примеру, уже не впервые была попытка ликвидировать гауляйтера Владимира Сальдо. Предателя хотели подорвать с помощью самодельной бомбы.

Что делают россияне в Херсоне в панике из-за действий ВСУ: смотрите видео