Що саме трапилося в окупованому регіоні, поки що невідомо. Водночас сильний вибух почули зі сторони аеропорту, який розташований у Чорнобаївці.

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Вибух був такий потужний, що у будинках місцевих мешканців тряслись стіни. На фото з місця події видно, як у небі здіймається дим.



У Херсоні після вибуху здійнявся дим / Фото з телеграму



Наразі невідомо, що саме трапилося / Фото з телеграму

Останні новини про ситуацію на Півдні України

Останнім часом наші захисники мають неабиякий успіх на Херсонщині. 11 липня вони атакували окупантів у Таврійському. Під удар потрапили пересувний командний пункт росіян, військова техніка, радари, антени, а також засоби протиповітряної оборони.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, втрати ворога склали 120 загиблих бійців та понад 200 поранених.

Ймовірно, добряче дісталося й керівництву окупантів. Адже на місце події прибули аж 10 реанімаційних автомобілів з тимчасово окупованого Криму.

До речі, за словами радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя, серед загиблих може бути полковник росгвардії Алєксандр Нєчіпурєнко. Він організовував роботу окупаційних блокпостів у Запорізькій області та сприяв здійсненню терору проти місцевого населення.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський наказав українським військовим деокупувати Південь. Адже цей регіон має життєво важливе значення для економіки України. Наразі наша держава збирає мільйонні бойові сили, щоб реалізувати наказ глави держави.

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