Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. За його словами, раніше росіяни користувалися для перекидання техніки саме Антонівським мостом.

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Радник голови ОП зазначив, що окупанти йдуть через Каховську дамбу, залізничний Антоновський міст.

Вони там дуже цікаво закладають шпалами рейки, й ними їде важка техніка. Щоправда, швидкість перекидання, як у понтона, дуже маленька. Не така, як у справного моста. А проте, дещо є,

– зауважив Арестович.

За його словами, росіяни перекинули понтонні переправи через Інгулець, адже в Дарівці був єдиний міст, який витримував важку техніку.

"Зараз там невеликі проблеми. Все тримається на 3 мостах – залізничний, Новокаховський, Дарівський. І декілька понтонів. На правий берег вони перекинули добряче", – додав радник голови ОП.

На думку Арестовича, окупанти перекинули не менше ніж 5, а за деякими даними 7, нових батальйонних тактичних груп.

"У цей час це багато, адже зараз 3 – 4 – це вже багато. Це не так, як місяць тому, коли 12 було незначним посиленням, а 3 – 4 взагалі таким не вважали. І не так, як на початку конфлікту, коли 15 – 20 не вважали особливим підсиленням. Це, в принципі, солідно", – пояснив радник очільника ОП.

Він додав, що росіяни перекинули десантників – підрозділи ВДВ. Це трохи посилює російське угруповання.

"Там зараз найбільше угруповання ВДВ, яке зібрали колись в цьому конфлікті. Найбільш боєздатна та мотивована частина. Але проблема ВДВ полягає в тому, що це легкі піхотні підрозділи. Насправді боротися можна ставити важкі механізовані з танками та пушками, а ВДВ, навіть посилене, – це трохи не те", – зазначив Арестович.

Він підсумував, що в таких діях загарбників є якась логіка. Адже ВДВ вважають маневровими підрозділами через їхню легкість, тож вони в разі чого можуть швидко втекти.

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