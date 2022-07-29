Про актуальну ситуацію на фронті станом на ранок 29 липня розповіли у Генштабі. У 156 день протистояння найважча ситуація – на Сході та Півдні.

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ЗСУ відбили штурми у напрямку Вершини та Семигір'я

росіяни накривали вогнем райони Курульок, Дібрівного, Норцівки, Мазанівки, Лозової, Шнурків, Гусарівки, Грушувахи, Вірнопілля та Мосьпанового. Все це відбувалось на Слов'янському напрямку.

Щодо Краматорського – то тут вороги активних бойових дій не вели. Окупанти гатили із ствольної, реактивної артилерії та танків біля Сіверська, Івано-Дар'ївки, Спірного, Кривої Луки, Серебрянки, Григорівки, Званівки та Верхньокам'янського. Не гребували загарбники і авіаурарами.

З авіації росіяни вдарили біля Соледара та Веселої Долини

Численні обстріли були і на Бахмутському напрямку здійснює обстріли. Біля Соледара та Веселої Долини вороги вдарили з авіації.

Важливо! Наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір'я ЗСУ вдало відбили. Проте росіяни намагаються наступати в районах Новолуганського та Соледара. Тут тривають бої.