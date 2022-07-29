Шалені удари наших героїв на Півдні неабияк налякали окупантів. Депутати путіна вирішили заздалегідь рятуватися втечею, а угруповання ворога отримує підкріплення з інших напрямків.

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Окупанти можуть знову піти в наступ на Півдні

Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, російські окупанти почали забирати свої підрозділи з Донбасу та перекидати їх на Південь, зокрема до Херсона. Ворог намагається втримати єдиний "здобуток" у війні з Україною.

На штурми позицій ЗСУ вони кидають тих, хто не встиг очухатися та почати відходити з напрямків, але в них немає жодного шансу. Ворог хоче перегрупуватися, змістити свої основні сили на Південь та намагатися окупувати нові території.

Я думаю, вони будуть готові йти в наступ 5 – 6 серпня. Можливо, кількома днями раніше або пізніше. А ми їх будемо чекати. Буде велика степова битва, підніметься козацький дух. Ми їм "навішаємо",

– сказав Арестович.

Він додав, що у цій битві непідготовлені резерви росіян зустрінуться з підготовленими резервами ЗСУ, і тоді можна буде наочно побачити, хто краще готує своїх військових.

Дивіться відео до теми – Арестович сказав, коли росіяни підуть в наступ на Півдні