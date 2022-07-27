Успіхи української авіації обговорюють загарбники. "Сумними" новинами поділився з родичами у телефонній розмові військовий держави-агресорки, який перебуває на Херсонщині.

Нещодавно "Жест доброї волі": окупанти збили власний бойовий вертоліт на Херсонщині

Вже відпрацювали по нас і полетіли, – скаржаться загарбники

Ми сидимо, слухаємо переговори. І там говорять наші зенітники: готовність номер 1, скоро прилетять, протягом 10 – 15 хвилин два літаки. Наступне послання говорить: вони вже відпрацювали по нас і полетіли. Відбій,

– жаліється росіянин.

У СБУ додають – це свідчить не про проблеми зі зв'язком у російських військових, а у вищий пілотаж українських оборонців.

Вороги не гребують забороненою зброєю

Також відверто окупанти зізнаються у власних злочинах – у тому, що використовують заборонені міжнародними конвенціями боєприпаси. Мовиться про фосфорні та касетні.

Фосфором їх хр*начимо. Фосфори, касети. Взагалі плювати, там все плавиться. Зате вночі гарно виглядає,

– цинічно каже російський військовий.

Зверніть увагу! Окупанти постійно порушують закони і звичаї війни. За цією статтею СБУ відкрила уже понад 7 тисяч проваджень.

Перехоплена розмова окупанта з родичами / Відео СБУ:

Успіхи українських Повітряних сил ЗСУ: коротко

У Міністерстві оборони сподіваються, що українські пілоти якнайшвидше зможуть опанувати передові західні літаки F-15 та F-16.

Тим часом 24 липня українські військові успішно збили всі три ракети, які ворог запустив по Хмельницькій області.

Наші оборонці також вдало атакують позиції ворога на Херсонщині – знищують десятки ворогів, командно-спостережні пункти та склади боєприпасів.

Варто переглянути – Подоляк про деблокаду української території: