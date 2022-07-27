Захватчики обсуждают успехи украинской авиациии. "Грустными" новостями поделился с родственниками по телефону военный рф, который сейчас находится на Херсонщине.
Недавно "Жест доброй воли": оккупанты сбили собственный боевой вертолет на Херсонщине
Уже отработали по нам и улетели, – жалуются захватчики
Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят наши зенитчики: готовность номер 1 скоро прилетят, в течение 10 – 15 минут, два самолета. Следующее сообщение. Говорит: они уже отработали по нам и улетели. Отбой,
– жалуется россиянин.
В СБУ добавляют – это свидетельствует не о проблемах со связью у российских военных, а в высшем пилотаже украинских защитников.
Враги не гнушаются запрещенного оружия
Также оккупанты откровенно признаются в своих преступлениях – в том, что используют запрещенные международными конвенциями боеприпасы. Речь идет о фосфорных и кассетных.
Фосфором их хр*начим. Фосфоры, кассеты. Вообще плевать, там все плавится. Зато ночью хорошо смотрится,
– цинично говорит русский военный.
Перехвачен разговор оккупанта с родственниками / Видео СБУ:
Успехи украинских Воздушных сил ВСУ:
- В Министерстве обороны надеются, что украинские пилоты вскоре смогут овладеть передовыми западными самолетами F-15 и F-16.
- Между тем, 24 июля украинские военные успешно сбили все три ракеты , которые враг запустил по Хмельницкой области.
- Наши защитники также удачно атакуют позиции врага в Херсонской области – уничтожают личный состав, командно-наблюдательные пункты и склады боеприпасов.
Стоит посмотреть – Подоляк о деблокаде украинской территории: