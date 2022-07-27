Захватчики обсуждают успехи украинской авиациии. "Грустными" новостями поделился с родственниками по телефону военный рф, который сейчас находится на Херсонщине.

Недавно "Жест доброй воли": оккупанты сбили собственный боевой вертолет на Херсонщине

Уже отработали по нам и улетели, – жалуются захватчики

Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят наши зенитчики: готовность номер 1 скоро прилетят, в течение 10 – 15 минут, два самолета. Следующее сообщение. Говорит: они уже отработали по нам и улетели. Отбой,

– жалуется россиянин.

В СБУ добавляют – это свидетельствует не о проблемах со связью у российских военных, а в высшем пилотаже украинских защитников.

Враги не гнушаются запрещенного оружия

Также оккупанты откровенно признаются в своих преступлениях – в том, что используют запрещенные международными конвенциями боеприпасы. Речь идет о фосфорных и кассетных.

Фосфором их хр*начим. Фосфоры, кассеты. Вообще плевать, там все плавится. Зато ночью хорошо смотрится,

– цинично говорит русский военный.

Обратите внимание! оккупанты постоянно нарушают законы и обычаи войны. По этой статье СБУ открыла уже более 7 тысяч производств.

Перехвачен разговор оккупанта с родственниками / Видео СБУ:

Успехи украинских Воздушных сил ВСУ:

В Министерстве обороны надеются, что украинские пилоты вскоре смогут овладеть передовыми западными самолетами F-15 и F-16.

Между тем, 24 июля украинские военные успешно сбили все три ракеты , которые враг запустил по Хмельницкой области.

Наши защитники также удачно атакуют позиции врага в Херсонской области – уничтожают личный состав, командно-наблюдательные пункты и склады боеприпасов.

Стоит посмотреть – Подоляк о деблокаде украинской территории: