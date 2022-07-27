Відповідну інформацію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ 26 липня. Перед цим вороги накрили вогнем свої ж війська на Херсонщині.

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Окупанти вдарили по своїй техніці

"Жест доброї волі" від окупантів. Минулої доби (мовиться про 26 липня – 24 канал) три російських Ка-52 на Херсонщині мали намір атакувати наші підрозділи. Але завдали удару по своїх,

– повідомили в Генштабі.

Повертаючись, вертольоти окупантів потрапили під "дружній" вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ.

"Російська ППО ніколи не відрізнялась точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох. А жаль", – прокоментували в Генеральному штабі Збройних Сил України.

Довідка. Варто пригадати, що наприкінці червня ЗСУ завдали нових ударів по Зміїному. Через це ворог був змушений евакуюватися. Боячись визнати поразку, у росії втечу сил підтвердили, проте сказали, що нібито це був "жест доброї волі". З цієї фрази українські військові почали сміятись,а невдачі та поразки росіян називати "жестами доброї волі".

Останні втрати ворога: коротко

На початку липня радник глави Офіс Президента Олексій Арестович заявив, що російська авіація завдала удару по позиціях військових на Херсонщині. Проте, ворог вдарив по точках базування армії росії.

російські окупанти з 24 лютого втратили на українській землі майже 40 тисяч військових, проте офіційно не визнають й половини втрат.

Станом на 26 липня група "Інформаційний спротив" зафіксувала імена 5001 російського окупанта, якого у самій росії публічно поховали або офіційно визнали знищеним. Похоронки офіційно зафіксовані у 2572 населених пунктах.

26 липня губернатор сахалінської області валерій лімаренко повідомив про "загибель під час "спеціальної військової операції" одразу 12 бійців росгвардії з регіону. Це одне із найбільших (якщо не найбільше) одномоментне офіційне (!) визнання втрат у регіонах з 24 лютого.

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