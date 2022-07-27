Відповідну інформацію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ 26 липня. Перед цим вороги накрили вогнем свої ж війська на Херсонщині.
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Окупанти вдарили по своїй техніці
"Жест доброї волі" від окупантів. Минулої доби (мовиться про 26 липня – 24 канал) три російських Ка-52 на Херсонщині мали намір атакувати наші підрозділи. Але завдали удару по своїх,
– повідомили в Генштабі.
Повертаючись, вертольоти окупантів потрапили під "дружній" вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ.
"Російська ППО ніколи не відрізнялась точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох. А жаль", – прокоментували в Генеральному штабі Збройних Сил України.
Останні втрати ворога: коротко
- На початку липня радник глави Офіс Президента Олексій Арестович заявив, що російська авіація завдала удару по позиціях військових на Херсонщині. Проте, ворог вдарив по точках базування армії росії.
- російські окупанти з 24 лютого втратили на українській землі майже 40 тисяч військових, проте офіційно не визнають й половини втрат.
- Станом на 26 липня група "Інформаційний спротив" зафіксувала імена 5001 російського окупанта, якого у самій росії публічно поховали або офіційно визнали знищеним. Похоронки офіційно зафіксовані у 2572 населених пунктах.
- 26 липня губернатор сахалінської області валерій лімаренко повідомив про "загибель під час "спеціальної військової операції" одразу 12 бійців росгвардії з регіону. Це одне із найбільших (якщо не найбільше) одномоментне офіційне (!) визнання втрат у регіонах з 24 лютого.
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