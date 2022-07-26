російські окупанти дуже бояться їхати в Україну та позбуватися кінцівок і вмирати після зустрічі із ЗСУ. Вони починають винаходити усілякі способи, які дозволять їм уникнути участі у бойових діях.

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Чергова ДТП за участі військової техніки окупантів

ЗМІ російських окупантів повідомили про ДТП за участі військової техніки. Колона з 10 автомобілів рухалася зі Смоленська до Пскова. Згідно з тим, що вони говорять, автомобіль Volvo виїхав на зустрічну смугу та врізався у бронеавтомобіль "Тигр".

Раніше стало відомо, що російські окупанти вигадали новий спосіб, який дозволяє уникати поїздок у зону бойових дій. Вони провокують ДТП на території росії, навіть із шкодою для здоров'я. Подальша госпіталізація дозволяє їм не прибувати туди, де HIMARS перетворять їх на "груз 200".

Війна росії з Україною: останні новини

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів про причини звільнення Івана Баканова. За його словами, до ексголови СБУ було дуже багато запитань.

Українські пілоти будуть навчатися в іноземних партнерів. США вже виділили для цього 100 мільйонів доларів.

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