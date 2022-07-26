Тільки протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 170 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Щоправда, через інтенсивність боїв цифри – приблизні. Насправді кількість знешкоджених загарбників може бути більшою.

До речі ЗСУ відбили штурми на Донбасі й завдали ворогу втрат: карта бойових дій станом на 26 липня

Знешкоджена техніка росіян

Крім того, у ворога – серйозні втрати у техніці:

танків – 1737 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин – 3959 (+9) одиниць,

артилерійських систем – 880 (+4) одиниць,

РСЗВ – 258 (+1) одиниць,

засоби ППО – 117 (+1) одиниць,

літаків – 222 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 189 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3) одиниць,

крилаті ракети – 174 (+0) одиниць,

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2835 (+3) одиниць,

спеціальна техніка – 75 (+2) одиниць.



Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті

Основні бої йдуть на Сході. Окупанти намагаються покращити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар.

Крім того, вони штурмували Спірне, Берестове, Семигір'я та нацпарк "Святі гори". ЗСУ атаку відбили й змусили ворога відійти.

Через відсутність успіхів на передовій, росіяни обстрілюють ракетами українські міста. Зокрема, вранці 26 липня вони вдарили по Одесі та Миколаєві.

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