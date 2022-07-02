Детальніше "дружній вогонь" описав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі ютубу "Фейгин Livе".

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Коли російські літаки атакували своїх

Про цей інцидент стало відомо приблизно о 10 годині вечора 1 липня. Наразі військова розвідка України ще не встановила, яких втрат зазнав ворог, завдяки "влучності" своїх пілотів.

У нас цікава новина. Щойно російська авіація промахнулася та накрила свої ж позиції в Херсонській області. Причому дуже добре поцілила,

– розповів Арестович.

Ймовірно, детальніше про цю подію згодом розповісти зможуть уже в командуванні "Південь", воїни якого працюють у цій операційній зоні.

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Як кадирівці напали на бурятів і блокпост росіян

14 червня був "дружній вогонь" російських військовиків у Запорізькій області. Там група кадирівців атакувала підрозділи бурятів. Вони накрили позиції своїх "товаришів" артилерією.

Також 25 червня стало відомо про інший інцидент у цьому ж регіоні. Там п'яні кадировські бойовики напали на блокпост росіян. Джерела 24 каналу у розвідці розповіли, що спершу "гості з гір" кинули димову шашку, а потім по них відкрили вогонь. Таким чином кадирівці вирішили з'ясувати стосунки зі службовцями, які мали шеврони воєнної поліції.

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