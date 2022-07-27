Соответствующую информацию подтвердил Генеральный штаб ВСУ 26 июля. Перед этим враги накрыли огнем свои же войска на Херсонщине.

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оккупанты ударили по своей технике

За прошедшие сутки (говорится о 26 июля – 24 канал) три российских Ка-52 в Херсонской области намеревались атаковать наши подразделения. Но нанесли удар по своим,
– сообщили в Генштабе.

Также там объяснили, как произошел инцидент. В частности, возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь противовоздушной обороны российских войск.

"Русская ПВО никогда не отличалось точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль", – прокомментировали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Последние потери врага: коротко

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