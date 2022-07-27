Соответствующую информацию подтвердил Генеральный штаб ВСУ 26 июля. Перед этим враги накрыли огнем свои же войска на Херсонщине.

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оккупанты ударили по своей технике

За прошедшие сутки (говорится о 26 июля – 24 канал) три российских Ка-52 в Херсонской области намеревались атаковать наши подразделения. Но нанесли удар по своим,

– сообщили в Генштабе.

Также там объяснили, как произошел инцидент. В частности, возвращаясь, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь противовоздушной обороны российских войск.

"Русская ПВО никогда не отличалось точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль", – прокомментировали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Справка. Стоит вспомнить, что в конце июня ВСУ нанесли новые удары по Змеиному. Поэтому враг был вынужден эвакуироваться. Боясь признать поражение, в россии бегство сил подтвердили, однако сказали якобы это был "жест доброй воли" . Над этой фразой украинские военные начали смеяться, а неудачи и поражения россиян называть "жестами доброй воли".

Последние потери врага: коротко

В начале июля советник главы Офис Президента Алексей Арестович заявил, что российская авиация нанесла удар по позициям военных в Херсонской области. Тем не менее, враг ударил по точкам базирования армии россии .

. российские оккупанты с 24 февраля потеряли на украинской земле почти 40 тысяч единиц личного состава, однако официально не признают и половины потерь.

К примеру, по состоянию на 26 июля группа "Информационное сопротивление" зафиксировала имена 5001 российского оккупанта, которого в самой россии публично похоронили или официально признали уничтоженным. Похоронки официально зафиксированы в 2572 населенных пунктах.

26 июля губернатор сахалинской области валерий лимаренко сообщил о "гибели во время "специальной военной операции" сразу 12 бойцов росгвардии из региона. Это одно из крупнейших (если не самое большое) одномоментное официальное (!) признание потерь в регионах с 24 февраля.