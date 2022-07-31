Відтак можливість для наступу у росіян є, тож не варто применшувати загрозу. Про це 24 каналу сказав ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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Я б теж хотів думати: "Слава Богу, усе закінчується". На жаль, у них ще все є,

– сказав Ступак.

За його словами, окупанти вже виводять танки Т-55. Це техніка 1958 року виробництва.

Мільйонна армія – на папері

Достеменно невідомо, скільки військових перебуває у лавах збройних сил. Площа росії – 17 мільйонів квадратних кілометрів.

"Вони не можуть просто зняти з усіх фронтів і перекинути в Україну. Китай, Середня Азія, Північний Кавказ – усюди треба триматися, ситуація там нестабільна", – сказав ексспівробітник СБУ.

Що з технікою

Ступак підкреслив, що велика кількість техніки знищена нашими військовими. Левова частка – перебуває на ремонті, і деякі деталі їм дуже важко замінити. "Потрібно робити "донорство" з іншої техніки, це не завжди вдається", – зауважив він.

Іранські дрони не змінять ситуацію

На думку Івана Ступака, в Ірану доволі непогана база для виробництва безпілотників. Вони серйозні, можуть нести гранати, проводити розвідку. Це суттєвий елемент, але він навряд чи вплине на хід війни, адже:

ці дрони росія ще не отримала; по складах з дронами вдарила армія Ізраїлю, відтак вони знищені; Китай не забезпечив росію цими засобами.

Україна очікує на зброю

На думку ексспівробітника СБУ, звірства росіян вплинуть на передачу Україні серйозних видів озброєння, зокрема – комплексів ATACMS. "Ці ракети здатні значно змінити ланшафдт війни", – сказав він.

Скільки ракет залишилося у росії

Військовий оглядач розповів, які ракети залишилися у росії. Так, на озброєнні є всього 40 ракет типу "Кинджал". Ба більше, "Калібр" та "Іскандер" підходять до свого критичного значення. Однак країна-агресорка має величезний запас ракет із середнім радіусом дії із дальністю стрільби від 180 до 280 кілометрів. Мовиться про Х-31 та Х-59.

За даними розвідки, у війні проти України росія вже витратила 50 – 60% своїх запасів високоточних ракет. Проте сподіватися, що ракетні обстріли невдовзі значно зменшаться або припиняться – не варто, адже країна-агресорка має ще дуже багато радянських резервів.

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