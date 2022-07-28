Але треба готуватися до того, що ближче до холодної частини осені основними цілями російських ракетних ударів стануть великі ТЕЦ та ТЕС.

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Українці повинні готуватися

І попри усі гігантські зусилля організувати ефективну систему ПРО та навіть помітний прогрес у цьому напрямку, звичайно неможливо гарантувати, що російські атаки не досягнуть успіху.

Зрозуміло, що багато що може зробити влада, – пункти обігріву, запаси води і продовольства, можливості приготування гарячої їжі. Але все це не буде централізовано доступне для усіх в усіх куточках воюючої країни.

А другий аспект – допомога ЗСУ. Думаю, що вже за півтора місяця виникне гостра потреба в теплих речах і обладнанні для обігріву для підрозділів тероборони на передовій (не так гостро, але і в професійних бригадах будуть питання).

Актуально російська ППО повністю прос*ала удар по Антонівському мосту

Сам дивувався – скільки всього того надано, а потрібно ще. Але тепер бачив і розумію, що скажімо однострій чи взуття частіше за все не витримує одного важкого бою. Після кожного серйозного бою чи маневру іноді втрачається усе, чи майже все інше майно підрозділу (окрім особистої зброї).

Війна не скінчиться швидко. Потрібно готуватися.

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