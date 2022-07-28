"Іскандери" вже не сміються

Пуски здійснювалися з аеродрому в Зябровці, на якому розміщені російські зенітно-ракетні комплекси С-300 і С-400, а також кілька оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

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Наважусь припустити, що пуски здійснювалися за допомогою С-300. На користь цього свідчить як їх кількість – понад 20 (стільки "Іскандерів" немає), так і якість – падали в лісі. Та й загалом зенітно-ракетний комплекс С-300 останнім часом для росіян став оперативно-тактичним ракетним комплексом.

Викликано це, насамперед, гострим дефіцитом тактичних ракет, причому не лише до оперативно-тактичного комлексу "Іскандер", а й для тактичного ракетного комплексу "Точка-У". А тому в хід йдуть С-300.

"Привітання" з боліт

Цей удар, у ніч напередодні святкування Дня Державності України, можна розцінювати як спробу морально-психологічного тиску росіян, які ніколи не визнавали українську державність. Про жодну підготовку до повторного вторгнення з території білорусі це не свідчить. Сама ж армія білорусі зараз хоч і перебуває у збудженому стані, але не зосереджена у наступальному порядку.

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Якщо цей удар і справді був рефлексією росіян на наш День Державності, це жалюгідне видовище. Країна, історія якої розпочалася на болотах, коли Київ процвітав, компенсує свої комплекси неповноцінності терором?

Так, самоствердження через терор – це властиво вигнанцям і відщепенцям, але навіть цим ударом росія продемонструвала свою вбогість і неспроможність. Адже "велика" ракетна "наддержава" використовує для обстрілу С-300.

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