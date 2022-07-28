"Искандеры" уже не смеются

Пуски производились с аэродрома в Зябровке, на котором размещены российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, а также несколько оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

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Осмелюсь предположить, что пуски производились с помощью С-300. В пользу этого свидетельствует как их количество – более 20 (столько "Искандеров" нет), так и качество – падали в лесу. Да и вообще зенитно-ракетный комплекс С-300 в последнее время для россиян стал оперативно-тактическим ракетным комплексом.

Вызвано это прежде всего острым дефицитом тактических ракет, причем не только к оперативно-тактическому комплексу "Искандер", но и для тактического ракетного комплекса "Точка-У". Поэтому в ход идут С-300.

"Поздравления" по болотам

Этот удар в ночь накануне празднования Дня Государственности Украины можно расценивать как попытку морально-психологического давления россиян, никогда не признававших украинскую государственность. Ни о какой подготовке к повторному вторжению с территории беларуси это не свидетельствует. Сама же армия беларуси сейчас хоть и находится в возбужденном состоянии, но не сосредоточена в наступательном порядке.

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Если этот удар действительно был рефлексией россиян на наш День Государственности, это жалкое зрелище. Страна, история которой началась на болотах, когда Киев преуспевал, компенсирует свои комплексы неполноценности террором?

Да, самоутверждение через террор – это свойственно изгнанникам и отщепенцам, но даже этим ударом россия продемонстрировала свою нищету и несостоятельность. Ведь "большая" ракетная "сверхдержава" использует для обстрела С-300.

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