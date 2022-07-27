2022-й, про який ніхто не мріяв

З початку війни одесити тривожилися 330 разів, або по дві з лишком тривоги на добу. Якби ми дисципліновано тривожилися під час кожного сигналу повітряної тривоги, то провели б у бомбосховищі 11 днів, 14 годин та 22 хвилини.

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Одеса – у другій половині рейтингу тривожності міст. Лідер – Луганська область, 116 днів тривоги. Другий – Харків, 33 дні. Там планують встановити бетонні зупинки-бомбосховища для громадського транспорту. Трійку лідерів замикає Донецька область – 23 дні повітряної тривоги.

Україну засипають смертю

Слід додати, що повітряні тривоги вмикаються під час пуску однієї із 3 тисяч крилатих та балістичних ракет, випущених по Україні.

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Мільйони снарядів ствольної та реактивної артилерії, випущені російською армією по українських містах, не враховуються в наведеній статистиці.

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