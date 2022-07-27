2022-й, о котором никто не мечтал
С начала войны одесситы тревожились 330 раз, или по две с лишним тревоги в сутки. Если бы мы дисциплинированно тревожились во время каждого сигнала воздушной тревоги, то провели бы в бомбоубежище 11 дней, 14 часов и 22 минуты.
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Украину засыпают смертью
Следует добавить, что воздушные тревоги включаются при пуске одной из 3 тысяч крылатых и баллистических ракет, выпущенных по Украине.
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Миллионы снарядов ствольной и реактивной артиллерии, выпущенные российской армией по украинским городам, не учитываются в приведенной статистике.
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