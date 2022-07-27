2022-й, о котором никто не мечтал

С начала войны одесситы тревожились 330 раз, или по две с лишним тревоги в сутки. Если бы мы дисциплинированно тревожились во время каждого сигнала воздушной тревоги, то провели бы в бомбоубежище 11 дней, 14 часов и 22 минуты.

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Одесса – во второй половине рейтинга тревожности городов. Лидер – Луганская область, 116 дней тревоги. Второй – Харьков, 33 дня. Там планируют установить бетонные остановки-бомбоубежища для общественного транспорта. Тройку лидеров замыкает Донецкая область – 23 дня воздушной тревоги.

Украину засыпают смертью

Следует добавить, что воздушные тревоги включаются при пуске одной из 3 тысяч крылатых и баллистических ракет, выпущенных по Украине.

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Миллионы снарядов ствольной и реактивной артиллерии, выпущенные российской армией по украинским городам, не учитываются в приведенной статистике.

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